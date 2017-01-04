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Шесть смертей из-за гриппа зарегистрированы в Украине за неделю

Три человека умерли во Львовской и по одному в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

Шесть смертей из-за гриппа зарегистрированы в Украине за неделю
Фото: Макс Требухов

За прошедшую неделю - с 25 декабря по 1 января - в Украине зарегистрировано шесть летальных случаев из-за гриппа, информирует пресс-служба Минздрава.

"На минувшей неделе зарегистрировано 3 летальных случаев от гриппа в Львовской и по одному в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, на прошлой неделе интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и в Киеве. Только в Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской областях фиксируют показатели ниже эпидемического уровня.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Киевской, наименьший – в Луганской областях.

отмечается, что с 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года показатель заболеваемости среди населения біл на 12% меньше предыдущего, тенденция к росту заболеваемости уменьшилась. Специалисты связывают это с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях.

Напомним, по состоянию на 22 декабря, число скончавшихся от гриппа в Украине достигло пяти.

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Тэги: грипп, смерть
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