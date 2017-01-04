Львовского СБУшника поймали на вымогательстве $6500 Деньги задержанный выбивал насильственно.

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Сотрудник управления СБУ во Львовской области вымогал "с применением насилия" 6500 долларов. Его задержали в среду при получения части средств в размере 1000 долларов.

Об этом сообщил в фейсбуке главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Задержание провели военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с Управлением внутренней безопасности СБУ.

Другие подробности неизвестны.