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Львовского СБУшника поймали на вымогательстве $6500
Деньги задержанный выбивал насильственно.
Сотрудник управления СБУ во Львовской области вымогал "с применением насилия" 6500 долларов. Его задержали в среду при получения части средств в размере 1000 долларов.
Об этом сообщил в фейсбуке главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Задержание провели военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с Управлением внутренней безопасности СБУ.
Другие подробности неизвестны.