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Военный ранен при обстрелах в среду на Донбассе

С полуночи и до 18.00 зафиксировано 32 обстрела.

Военный ранен при обстрелах в среду на Донбассе
Архив
Фото: Макс Левін

Один военнослужащий получил ранение из-за обстрелов на Донбассе в среду, сообщает штаб АТО. С полуночи и до 18.00 зафиксировано 32 обстрела.

На Мариупольском направлении из минометов российско-оккупационные войска неоднократно обстреливали Водяное и Широкине. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино огонь вела БМП оккупантов.

На Луганском направлении по Новозвановке стреляли из 120 миллиметровых минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской – из гранатометов.

На Донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов противник вел огонь по Троицкому и Зайцевому, а из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.

Напомним, во вторник на Донбассе получили ранения двое военнослужащих, погибших не было.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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