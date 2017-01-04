В четверг в Киеве обещают мокрый снег Температура в столице до +2 градусов.

Фото: Макс Требухов

В четверг, 5 января, в Киеве облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...+2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем +2...-5 градусов.

В Карпатах временами небольшой снег, температура воздуха ночью и днем -7...-12 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-7 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью временами небольшой снег, днем временами осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, временами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем 0...+5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью временами небольшой снег, мокрый снег, днем временами осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +3...+8 градусов.