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Пенсионер умышленно взорвал газ в многоэтажке в Сумах, - полиция

В результате взрыва погибла его соседка, проживавшая этажом ниже.

Пенсионер умышленно взорвал газ в многоэтажке в Сумах, - полиция
Фото: su.npu.gov.ua

Полиция установила, что взрыв в многоэтажке в Сумах устроил один из жильцов дома - мужчина умышленно открыл вентили газовой плиты и поджег сигарету.

Об этом сообщается на сайте полиции. 

"Один из жителей дома, владелец квартиры на седьмом этаже, 59-летний мужчина, находится на постоянном учете у психиатра с соответствующим диагнозом, после семейной ссоры умышленно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газа и поджег сигарету", - говорится в сообщении.

В результате взрыва погибла его соседка, проживавшая этажом ниже, 64-летняя пенсионерка. Также пострадали еще несколько жильцов.

"Сам мужчина получил телесные повреждения и госпитализирован в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы с травмами головы и термическими ожогами лица, головы, грудной клетки, рук, ног - общей площадью около 20 % поверхности тела, 1-2 степени", - сообщили в полиции.

Фото: su.npu.gov.ua

В больницу также доставлена семья, проживавших в соседней квартире- 59-летняя женщина, ее 31-летняя дочь и двое малолетних внуков. Медики оказали им всю необходимую помощь.

"С места происшествия эвакуированы 64 жителя дома, расселением людей занимаются городские власти. Наши сотрудники обеспечивают охрану общественного порядка и охрану поврежденного дома, чтобы не допустить в здание посторонних лиц и предупредить возможное мародерство", - заявил начальник ГУНП Сумской области Николай Лушпиенко.

Фото: su.npu.gov.ua/

Напомним, во вторник вечером в 10-этажном доме в Сумах произошел взрыв, в результате которого погибла 64-летняя женщина. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси. Полиция открыла по данному факту уголовное дело.

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Тэги: Сумы, взрыв газа
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