Инспектор таможни аэропорта "Киев" задержан при получении 500 евро взятки Таможенник вымогал деньги у лиц, пересекающих границу.

Сотрудники прокуратуры задержали инспектора отдела таможенного оформления аэропорта "Киев" (Жуляны) во время получения взятки.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Фото: gp.gov.ua

"Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности задержала при получении неправомерной выгоды инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста "Аэропорт "Киев" (Жуляны) Киевской городской таможни Государственной фискальной службы", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, инспектор наладил механизм вымогательства и получения взяток от лиц, пересекающих госграницу, за несоздание препятствий во время таможенного досмотра их багажа.

"Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки в сумме 500 евро от гражданина Украины", - отмечается в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Также по данному факту проводят обыски. Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании сотруднику таможни меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Напомним, летом военная прокуратура и СБУ задержала начальника отдела таможенного поста аэропорта "Жуляны" при получении $3 тыс. взятки.