Инспектор таможни аэропорта "Киев" задержан при получении 500 евро взятки
Таможенник вымогал деньги у лиц, пересекающих границу.
Сотрудники прокуратуры задержали инспектора отдела таможенного оформления аэропорта "Киев" (Жуляны) во время получения взятки.
Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
"Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности задержала при получении неправомерной выгоды инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста "Аэропорт "Киев" (Жуляны) Киевской городской таможни Государственной фискальной службы", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, инспектор наладил механизм вымогательства и получения взяток от лиц, пересекающих госграницу, за несоздание препятствий во время таможенного досмотра их багажа.
"Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки в сумме 500 евро от гражданина Украины", - отмечается в сообщении.
Также по данному факту проводят обыски. Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании сотруднику таможни меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.
Напомним, летом военная прокуратура и СБУ задержала начальника отдела таможенного поста аэропорта "Жуляны" при получении $3 тыс. взятки.