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Эпидемпорог гриппа и ОРВИ превышен в 21 области Украины и в Киеве

Эпидпорог почти в два раза превышен в Киевской, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Эпидемпорог гриппа и ОРВИ превышен в 21 области Украины и в Киеве
Фото: Макс Левин

Министерство здравоохранения заявляет о превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в 21-й области и Киеве.

Об этом в эфире телеканала "112" сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак.

"На сегодняшний день в 21 области зафиксировано превышение эпидпорога", - сказал он.

По его словам, эпидпорог превышен почти в два раза в Киевской, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Чумак также отметил, что в Киеве эпидпорог превышен почти на 21%.

 Напомним, в эпидсезоне 2016/2017 годов Минздрав ожидает циркуляцию трех штаммов гриппа.

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Тэги: Минздрав, грипп, эпидемия
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