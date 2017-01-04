Эпидемпорог гриппа и ОРВИ превышен в 21 области Украины и в Киеве Эпидпорог почти в два раза превышен в Киевской, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Фото: Макс Левин

Министерство здравоохранения заявляет о превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в 21-й области и Киеве.

Об этом в эфире телеканала "112" сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак.

"На сегодняшний день в 21 области зафиксировано превышение эпидпорога", - сказал он.

По его словам, эпидпорог превышен почти в два раза в Киевской, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Чумак также отметил, что в Киеве эпидпорог превышен почти на 21%.

Напомним, в эпидсезоне 2016/2017 годов Минздрав ожидает циркуляцию трех штаммов гриппа.