По факту взрыва в многоэтажке в Сумах открыли уголовное дело Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси.

Фото: dsns.gov.ua

Полиция открыла уголовное дело по факту взрыва в многоэтажном жилом доме в Сумах, в результате которого погибла женщина.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Начато досудебное расследование, которое поручено следственному управлению Главного управления Национальной полиции в Сумской области, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Сумской области", - говорится в сообщении.

Дело открыто по ч.2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия).

При обследовании места взрыва не были обнаружены взрывоопасные вещества, боеприпасы и их компоненты. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси.

"На месте происшествия выставлена охрана здания с целью недопущения посторонних лиц и предупреждения мародерства", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что в четвертом подъезде дома разрушено перекрытие между 6-7 этажами, повреждены перекрытия между 5-6, 7-8 этажами, межкомнатные стены, окна дома с 5-го по 8-й этажи, окна соседних домов, автотранспорт, припаркованный во дворе. Всего повреждения получили пять квартир.

Напомним, во вторник вечером в 10-этажном доме в Сумах произошел взрыв, в результате которого погибла 64-летняя женщина. 59-летний мужчина с травмами различной степени госпитализирован в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы.