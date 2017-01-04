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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Грузовик влетел в полицейское авто и микроавтобус во время оформления смертельного ДТП в Ровенской области

По факту двух аварий открыты уголовные производства.

В Ровенской области вблизи села Рокитное произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

Об этом сообщается на сайте полиции. 

Утром 4 января 45-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter сбил пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части дороги. От полученных травм 39-летний мужчина погиб на месте.

Фото: rv.npu.gov.ua

При оформлении данного ДТП произошла еще одна авария. Водитель грузового автомобиля SCANIA, не выбрав безопасную скорость движения, допустил столкновение с микроавтобусом Reno, который двигался в попутном направлении, а затем - со служебным автомобилем "ВАЗ".

Фото: rv.npu.gov.ua

В полиции сообщили, что служебный автомобиль стоял на проезжей части с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов.

По факту двух ДТП открыты уголовные производства.

Напомним, вечером 1 января полицейский на служебной "Ниве" попал в ДТП в Житомирской области.

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Тэги: ДТП, полиция, Ровенская область
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