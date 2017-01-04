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На всех перевалах Закарпатской области из-за сильного снега закрыто движение автотранспорта

Водителей просят воздержаться от поездок, а туристов - от походов в горы.

На всех перевалах Закарпатской области из-за сильного снега закрыто движение автотранспорта
Фото: dsns.gov.ua

Из-за сильного снегопада  на всех перевалах Закарпатской области с 10:00 4 января временно ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

Во Львовской области, по информации Укравтодора,  ограничено движение большегрузного транспорта на участке дороги М-06 Киев - Чоп, км 621 - км 702 (от м. Стрый до границы с Закарпатской областью).

Здесь также ожидают сильный снег и порывы ветра до 23 м/с. Кроме того, в горах Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности.

В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

В связи с этим водителей просят воздержаться от поездок и дождаться улучшения погодных условий,  а туристов - воздержаться от походов в горы.

Напомним, на Рождество по всей Украине прогнозируют резкое похолодание, до -21 градуса.

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Тэги: снегопад, Закарпатская область
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