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На шахте "Покровской" в Донецкой области погиб горняк

Мужчина занимался ремонтом комбайна и был поражен электрическим током.

На шахте "Покровской" в Донецкой области погиб горняк
Архивное фото
Фото: krruda.dp.ua

Во вторник, 3 января, во время рабочей смены на шахте "Покровская" в Донецкой области электрическим током был смертельно травмирован шахтер.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Покровского отдела полиции около 20:00 часов. Погибшим оказался 38-летний житель Мирнограда. Мужчина занимался ремонтом комбайна и во время ремонтных работ был поражен электрическим током", - говорится в сообщении.

Мужчина был немедленно был доставлен в медицинский пункт предприятия, но спасти его жизнь не удалось

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия.

Напомним, в октябре из-за обвала породы на шахте в Донецкой области погиб горняк.

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Тэги: шахты, погибшие, Донецкая область
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