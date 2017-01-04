На шахте "Покровской" в Донецкой области погиб горняк
Мужчина занимался ремонтом комбайна и был поражен электрическим током.
Во вторник, 3 января, во время рабочей смены на шахте "Покровская" в Донецкой области электрическим током был смертельно травмирован шахтер.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции.
"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Покровского отдела полиции около 20:00 часов. Погибшим оказался 38-летний житель Мирнограда. Мужчина занимался ремонтом комбайна и во время ремонтных работ был поражен электрическим током", - говорится в сообщении.
Мужчина был немедленно был доставлен в медицинский пункт предприятия, но спасти его жизнь не удалось
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия.
Напомним, в октябре из-за обвала породы на шахте в Донецкой области погиб горняк.