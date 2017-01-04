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За сутки боевики 39 раз обстреляли силы АТО

Двое военнослужащих получили ранения.

За сутки боевики 39 раз обстреляли силы АТО
Фото: EPA/UPG

За минувшие сутки боевики 39 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате двое бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из минометов террористы обстреляли Широкино. Из вооружения БМП и гранатометов неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяному. По Широкино и Талаковке также огонь вели снайперы.

Из гранатометов и стрелкового оружия в течение дня неоднократно обстреливали Новозвановку, на Луганском направлении.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов били по Луганскому, а из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по позициям военных в районе Майорска, Зайцево, Луганского, Авдеевки и Песков.

Напомним, во вторник, 3 января, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, председательствующий в ОБСЕ, посетил Донбасс и по итогам визита определил актуальные цели для Украины.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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