В Сумах в жилом доме произошел взрыв Погибла пожилая женщина, еще двое людей спасены из-под завалов.

В Сумах в 20:41 во вторник в квартире на 6 этаже 10-этажного жилого дома произошел взрыв, предположительно бытового газа, без последующего горения.

Об этом информирует пресс-служба ГосЧС.

"В результате взрыва разрушено перекрытие между 5 и 6 этажами в пределах одной комнаты, межкомнатные перегородки в квартирах, нарушена целостность перекрытия между 6 и 7 этажами без последующего обрушения на площадке", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Погибла пожилая женщина, еще двое людей спасены из-под завалов.

Жители дома эвакуированы.

Как сообщалось, взрыв в многоэтажном жилом доме в Кривом Роге произошел в ноябре.