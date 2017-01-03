​С начала суток на Донбассе ранен один военный Боевики 23 раза обстреляли позиции сил АТО.

Фото: facebook.com/backandalive

С начала суток боевики 23 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате обстрела ранен один боец.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из вооружения БМП и гранатометов террористы неоднократно вели огонь по Широкино, Павлополю, Марьинке и Водяноме. По Широкино и Талаковке также стреляли снайперы.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики в течение дня многократно обстреливали Новозвановку.

На Донецком направлении из 82 миллиметровых минометов террористы били по Луганскому, а из стрелкового оружия - по Зайцево.

Напомним, 2 января двое военнослужащих погибли и еще двое получили ранения в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне АТО вблизи Марьинки.