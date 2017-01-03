В Переяславе-Хмельницком упала новогодняя елка Ветки дерева были непрочно закреплены на металлической конструкции.

В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области сегодня, 3 января, упала главная новогодняя елка высотой около 12 метров.

Об этом сообщает местный сайт "Вестник Переяславщины".

Фото: visnik-press.com.ua

На место прибыли сотрудники городского отдела культуры и коммунальные работники, которые начали собирать разбитые игрушки и уцелевшие елочные украшения.

"Очень жаль. Столько стараний было приложено людьми для украшения этой новогодней красавицы. И многие считали ее самой красивой, по сравнению с елками за последние годы," - сказала работник отдела культуры эрии Виктория Гурина.

Фото: visnik-press.com.ua

Причиной падения, очевидно, стало то, что на уровне около 1,5 м от земли не выдержали болты металлической конструкции, на которую смонтировали наборную елку. Коммунальщики обещают поднять елку и установить снова - ведь впереди еще много праздничных дней.

Напомним, главная новогодняя елка страны установлена Софиевской площади в Киеве. Дерево привезли в столицу из Ивано-Франковской области.