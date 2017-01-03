Прокуратура требует вернуть Киеву два общежития НАУ Оба здания были незаконно перепроданы частному лицу в 2015 году.

Национальный авиационный университет Фото: nau.edu.ua

Прокуратура Киева через суд требует вернуть из незаконного владения два общежития Национального авиационного университета, расположенных на улице Ветряные горы в Подольском районе столицы.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"В 2015 году эти здания площадью 964,9 м² и 1076,96 м², находящиеся в сфере управления Минобразования и закрепленные за Национальным авиационным университетом, были незаконно отчуждены из государственного владения и в дальнейшем перепроданы частному лицу", - говорится в сообщении.

Учитывая выявленные нарушения, прокуратура заявила иск в Подольский райсуд Киева с требованием вернуть указанное имущество территориальной общине столицы.

Кроме того, по данному факту зарегистрировано и расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

"С целью недопущения дальнейшего отчуждения объектов недвижимого имущества по ходатайству местной прокуратуры на спорное имущество наложен арест", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 декабря Антикоррупционное бюро завершило расследование против бывшего врио ректора НАУ Владимира Харченко, подозреваемого в вымогательстве 170 тыс. евро взятки.