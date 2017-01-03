В Черновицкой области у диких лебедей обнаружили птичий грипп Ветеринары объявили в селе Чертория карантин сроком 21 день.

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В Черновицкой области зарегистрирован случай гриппа птицы у диких лебедей.

Об этом сообщается на сайте Госпотребслужбы.

"С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки птичьего гриппа 3 января было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кицманской райгосадминистрации, решением которой был утвержден план по ликвидации заболевания, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса.

Кроме того, в селе Чертория ветеринары объявили карантин на 21 день, передает molbuk.ua.

"Ветеринары объявили карантин сроком 21 день. Начали карантинные меры - как, скажем, дезинфикационные барьеры. Лебеди сами "фильтруют", кто из них больной, выталкивая несчастных из своей группы в отдельное место. Беда в том, что птицы не сидят на месте, а все время то улетают, то прилетают. Такая миграция и привела, скорее всего, к тому, что таким образом и было занесено на пруд опасное заболевание", - сообщил сельский председатель Брусницы Кицманского района Иван Загария.

Напомним, в понедельник на озере в Чертории погиб 21 лебедь. Ветеринары подозревают, что птицы могли погибнуть из-за инфекционного заболевания.