Житель Чернигова получил три года тюрьмы за "минирование" ж/д вокзала 29-летний нетрезвый мужчина пытался таким образом "выяснить отношения с женой".

Деснянский районный суд Чернигова приговорил к трем годам тюрьмы мужчину, который на День Независимости позвонил на "102" и сообщил о минировании железнодорожного вокзала.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

"Сотрудники СБУ совместно с полицией установили личность "анонима" в течение нескольких часов и задержали его. Как выяснилось, 29-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, по телефону "заминировал" вокзал, пытаясь таким образом выяснить отношения с женой", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в октябре пенсионер из Харькова получил условный срок за сообщение о "минировании" СБУ.