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Во Львове возник пожар в здании завода "Электрон"

Большинство помещений завода сейчас сдают в аренду.

Во вторник днем во Львове возник пожар в здании завода "Электрон" по улице Елены Степанивны, 45. Местные жители рассказали LB.ua, что пожарные работают на втором этаже, где произошло возгорание. Дым выходит с шестого этажа.

Фото: facebook.com/paramosh

Фото: facebook.com/groups/govarta1

Фото: facebook.com/groups/govarta1

Строения телевизионного завода занимают целый квартал между улицами Елены Степанивны и Стороженко. Большинство зданий завода сейчас сдают в аренду (здесь находится, в частности, EPAM Systems). Здание, которое горит, - наименее используемое.

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Тэги: пожары, Львов, Электрон
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