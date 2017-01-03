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Во Львове возник пожар в здании завода "Электрон"
Большинство помещений завода сейчас сдают в аренду.
Во вторник днем во Львове возник пожар в здании завода "Электрон" по улице Елены Степанивны, 45. Местные жители рассказали LB.ua, что пожарные работают на втором этаже, где произошло возгорание. Дым выходит с шестого этажа.
Строения телевизионного завода занимают целый квартал между улицами Елены Степанивны и Стороженко. Большинство зданий завода сейчас сдают в аренду (здесь находится, в частности, EPAM Systems). Здание, которое горит, - наименее используемое.