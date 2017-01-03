В Одессе посетитель кафе выстрелил охраннику в лоб из травмата Пострадавший госпитализирован, стрелок задержан.

Арт-кафе "Шкаф"

2 января около 23.30 в арт-кафе "Шкаф" в Одессе по ул. Греческой, 32 произошел конфликт между охраной заведения и одним из посетителей. Мужчина, возмущенный тем, что охранник отказался его пропустить, выстрелил ему в лоб из травматического пистолета, сообщается на сайте полиции.

Стрелявший, одессит 1981 г.р., был по горячим следам задержан. Он ранее попадал в поле зрения правоохранителей за хулиганские действия.

Пострадавший госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

С места происшествия изъята гильза, ведется досудебное расследование.

Напомним, 31 декабря народный депутат Сергей Пашинский попал в драку на дороге под Киевом, которая завершилась тем, что он прострелил ногу 38-летнему местному жителю Вячеславу Химикусу.