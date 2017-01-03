Понедельник на фронте прошел без потерь
В бою не погиб и не был ранен ни один военный.
В зоне АТО за минувшие сутки не было ни погибших, ни раненых в боевых действиях военных.
Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
За прошедшие сутки оккупанты 32 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
Напомним, 2 января двое военнослужащих погибли и еще двое получили ранения в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне АТО вблизи Марьинки. Мотузяник уточнил, что военные также нарушили запрет на употребление алкоголя.