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Понедельник на фронте прошел без потерь

В бою не погиб и не был ранен ни один военный.

Понедельник на фронте прошел без потерь
Фото: uacrisis.org

В зоне АТО за минувшие сутки не было ни погибших, ни раненых в боевых действиях военных.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

За прошедшие сутки оккупанты 32 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Напомним, 2 января двое военнослужащих погибли и еще двое получили ранения в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне АТО вблизи Марьинки. Мотузяник уточнил, что военные также нарушили запрет на употребление алкоголя.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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