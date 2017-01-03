​В прифронтовом Новолуганском открылся пункт полиции Поселок вывели из "серой зоны" полторы недели назад.

В прифронтовом поселке Новолуганское, который в конце декабря перешел под контроль Вооруженных сил Украины, открылся пункт полиции.

Фото: npu.gov.ua

Здесь будут работать опытные работники Бахмутского отдела полиции, бойцы подразделений спецназначения и приданные силы, сообщается на сайте Национальной полиции. Они будут обеспечивать безопасность людей (в поселке проживает около 3330 местных жителей и 700 переселенцев) и оказывать любую помощь на месте.

Пункт полиции расположен в здании поселкового совета. Полицейским выделен внедорожник Renault Daster.

Фото: npu.gov.ua

Старшим отряда стал участковый инспектор Александр Морхов, который лучше всего знает эту территорию. Координировать работу будет руководитель Светлодарского городского отделения полиции Виталий Хиврич.

Полиция отмечает, что сейчас в поселке ситуация спокойная. Есть свет, отопление, работают магазины, амбулатория, школа на 185 детей, детский сад на 85 детей. Есть транспортное сообщение с Бахмутом, куда дважды в сутки ходит автобус.

В 2016 году в Бахмутский отдел полиции поступило 203 обращения от жителей Новолуганского.