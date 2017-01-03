В прифронтовом Новолуганском открылся пункт полиции
Поселок вывели из "серой зоны" полторы недели назад.
В прифронтовом поселке Новолуганское, который в конце декабря перешел под контроль Вооруженных сил Украины, открылся пункт полиции.
Здесь будут работать опытные работники Бахмутского отдела полиции, бойцы подразделений спецназначения и приданные силы, сообщается на сайте Национальной полиции. Они будут обеспечивать безопасность людей (в поселке проживает около 3330 местных жителей и 700 переселенцев) и оказывать любую помощь на месте.
Пункт полиции расположен в здании поселкового совета. Полицейским выделен внедорожник Renault Daster.
Старшим отряда стал участковый инспектор Александр Морхов, который лучше всего знает эту территорию. Координировать работу будет руководитель Светлодарского городского отделения полиции Виталий Хиврич.
Полиция отмечает, что сейчас в поселке ситуация спокойная. Есть свет, отопление, работают магазины, амбулатория, школа на 185 детей, детский сад на 85 детей. Есть транспортное сообщение с Бахмутом, куда дважды в сутки ходит автобус.
В 2016 году в Бахмутский отдел полиции поступило 203 обращения от жителей Новолуганского.