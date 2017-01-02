Возле Львова сгорел музей-крыивка УПА Возможная причина - поджог.

В селе Басовка неподалеку от Львова в ночь на 2 января полностью сгорел музей "Крыивка подпольной типографии УПА". Об этом сообщается в фейсбуке музея.

Фото: facebook.com/baskryjivka

Фото: facebook.com/baskryjivka

Крыивка сгорела полностью. Возможная причина - поджог.

Музей в Басовке появился в сентябре 2014 года. Старый бункер Украинской повстанческой армии, найденный еще в 1970 году, был восстановлен и обустроен по описанию участницы УПА, которая в свое время жила в ней.

Напомним, что 1 января отмечалась 108-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры, одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) в 1930-1940-е годы. УПА действовала под контролем ОУН.