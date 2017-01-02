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Возле Львова сгорел музей-крыивка УПА
Возможная причина - поджог.
В селе Басовка неподалеку от Львова в ночь на 2 января полностью сгорел музей "Крыивка подпольной типографии УПА". Об этом сообщается в фейсбуке музея.
Крыивка сгорела полностью. Возможная причина - поджог.
Музей в Басовке появился в сентябре 2014 года. Старый бункер Украинской повстанческой армии, найденный еще в 1970 году, был восстановлен и обустроен по описанию участницы УПА, которая в свое время жила в ней.
Напомним, что 1 января отмечалась 108-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры, одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) в 1930-1940-е годы. УПА действовала под контролем ОУН.