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Возле Львова сгорел музей-крыивка УПА

Возможная причина - поджог.

В селе Басовка неподалеку от Львова в ночь на 2 января полностью сгорел музей "Крыивка подпольной типографии УПА". Об этом сообщается в фейсбуке музея.

Фото: facebook.com/baskryjivka

Фото: facebook.com/baskryjivka

Крыивка сгорела полностью. Возможная причина - поджог.

Музей в Басовке появился в сентябре 2014 года. Старый бункер Украинской повстанческой армии, найденный еще в 1970 году, был восстановлен и обустроен по описанию участницы УПА, которая в свое время жила в ней.

Напомним, что 1 января отмечалась 108-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры, одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) в 1930-1940-е годы. УПА действовала под контролем ОУН.

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Тэги: музеи, ОУН-УПА, Львовская область
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