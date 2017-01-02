Полицейский на служебной "Ниве" попал в ДТП в Житомирской области Полиция начала проверку, чтобы оценить действия своего сотрудника.

Фото: zp.comments.ua

23-летний сотрудник полиции Житомирской области за рулем служебной "Нивы" вечером 1 января попал в ДТП на дороге Майдан Копищанский - Котлярка.

Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции, автомобиль столкнулся при встречном разъезде с ВАЗ-2109 под управлением 24-летнего местного жителя. Водитель "девятки" и его пассажирка получили телесные повреждения.

Полиция начала служебное расследование, чтобы оценить действия своего сотрудника. Параллельно начато уголовное дело по ст.286 (нарушение правил дорожного движения).

Напомним, что 1 января в Киеве возле памятника "Родина-мать" произошло смертельное ДТП. Праворульный автомобиль Toyota Crown, двигаясь в направлении моста имени Патона, наскочил на бордюр, вылетел на тротуар и врезался в осветительную опору. Удар пришелся на левую сторону, и пассажир, сидевший слева от водителя, получил смертельные травмы. Водитель выжил.