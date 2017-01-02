Штаб АТО насчитал 21 обстрел с начала дня На мариупольском направлении стреляли из минометов 120 мм.

Фото: EPA/UPG

В понедельник, 2 января, боевики "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе 21 раз обстреляли украинских военных. Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.

На мариупольском направлении стреляли из минометов 120 мм (Широкино), минометов 82 мм (Широкино, Водяное) и вооружения БМП (Широкино), противотанковых ракетых комплексов (Талаковка).

Гранатометы и стрелковое оружие применялось на всех направлениях: мариупольском (Павлополь, Широкино, Грутово, Лебединское), луганском (Новозвановка и Лобачово), донецком (Пивничное, Авдеевка, Зайцево).

Напомним, что 1 января боевики 38 раз открывали огонь на Донбассе, были ранены четыре бойца Вооруженных сил Украины.