На Рождество в Украине прогнозируют резкое похолодание Температура снизится до -21 градуса.

В канун Рождества, 6 января, в Украине ожидается резкое похолодание.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, 6 января в Киеве температура снизится до 12-14 градусов мороза днем и 14-16 градусов мороза ночью. На следующий день мороз будет еще крепче - до 17-19 градусов днем и 19-21 градус ночью, без осадков. Такой же прогноз и по Львову.

В Харькове, Днепре и Одессе 6 января днем ожидается 4-7 градусов мороза днем и 6-9 градусов ночью. 7 января во всех трех городах будет 10-13 градусов ниже ноля, ночью в Харькове и Днепре - 14-16 градусов. При этом осадков до 5 января не будет, а на Сочельник и Рождество ожидаются снегопады.

В Виннице 6 января также прогнозируется резкое похолодание до 13-15 градусов ночью и 8-10 градусов днем. На Рождество днем ожидается 13-15 градусов мороза, ночью 16-18 градусов.

Напомним, 19 декабря 2015 года в Киеве был побит рекорд средней суточной температуры воздуха для этого дня. Среднесуточная температура 19 декабря составила +4,8 градуса, превысив на 0,1 градуса значение 1904 года.