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Пограничники обнаружили около 4 тыс. пачек сигарет в вагонах с рудой

Грузовой поезд следовал в Польшу.

Пограничники обнаружили около 4 тыс. пачек сигарет в вагонах с рудой
Фото: vkurse.ua

Пограничники Мостиского отряда Государственной пограничной службы 1 января обнаружили на железнодорожном пункте пропуска около 4 тысяч пачек сигарет, находившихся под грузом руды.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Во время проверки грузового поезда, следовавшего в Польшу, группа обнаружила среди руды 8 пакетов с табачными изделиями марки "Jin Ling" без акцизных марок", - говорится в сообщении.

Сигареты были конфискованы и переданы представителям фискальной службы. Ведется поиск причастных к правонарушению лиц.

Напомним, в конце декабря пограничники обнаружили крупнейшую в 2016 году партию контрабандных сигарет - в грузовике, который должен был везти лесоматериалы, оказались 145 500 пачек сигарет.

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Тэги: поезда, контрабанда, табак, пограничники
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