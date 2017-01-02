Пограничники обнаружили около 4 тыс. пачек сигарет в вагонах с рудой
Грузовой поезд следовал в Польшу.
Пограничники Мостиского отряда Государственной пограничной службы 1 января обнаружили на железнодорожном пункте пропуска около 4 тысяч пачек сигарет, находившихся под грузом руды.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Во время проверки грузового поезда, следовавшего в Польшу, группа обнаружила среди руды 8 пакетов с табачными изделиями марки "Jin Ling" без акцизных марок", - говорится в сообщении.
Сигареты были конфискованы и переданы представителям фискальной службы. Ведется поиск причастных к правонарушению лиц.
Напомним, в конце декабря пограничники обнаружили крупнейшую в 2016 году партию контрабандных сигарет - в грузовике, который должен был везти лесоматериалы, оказались 145 500 пачек сигарет.