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В Кременчуге произошел пожар в жилом доме, есть погибшие

Погибли 92-летняя женщина и 32-летний мужчина.

В пятиэтажном жилом доме города Кременчуг Полтавской области произошел пожар, который привел к гибели двух человек.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечено, что спасательные службы эвакуировали жителей подъезда.

"В квартире на четвертом этаже во время тушения пожара обнаружено тело 92-летней женщины. По предварительным данным, пенсионерка покончила жизнь самоубийством через повешение", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Этажом выше в собственной квартире без признаков жизни обнаружено тело 32-летнего мужчины. Предварительная причины смерти - отравление угарным газом вследствие пожара.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в Каменском (бывший Днепродзержинск) во время празднования Нового года загорелся исполком.

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Тэги: пожары, Кременчуг, погибшие
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