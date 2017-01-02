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В Кременчуге произошел пожар в жилом доме, есть погибшие
Погибли 92-летняя женщина и 32-летний мужчина.
В пятиэтажном жилом доме города Кременчуг Полтавской области произошел пожар, который привел к гибели двух человек.
Об этом сообщается на сайте полиции.
Отмечено, что спасательные службы эвакуировали жителей подъезда.
"В квартире на четвертом этаже во время тушения пожара обнаружено тело 92-летней женщины. По предварительным данным, пенсионерка покончила жизнь самоубийством через повешение", - говорится в сообщении.
Этажом выше в собственной квартире без признаков жизни обнаружено тело 32-летнего мужчины. Предварительная причины смерти - отравление угарным газом вследствие пожара.
Напомним, в Каменском (бывший Днепродзержинск) во время празднования Нового года загорелся исполком.