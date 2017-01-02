Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Государство боли
Государство боли
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Во вторник в Киеве обещают мокрый снег

Температура в столице до +1 градуса.

Во вторник в Киеве обещают мокрый снег
Фото: Макс Требухов

Во вторник, 3 января, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течении суток -1...+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1...-4 градусов, на Закарпатье и Прикарпатье до -8 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Карпатах небольшой мокрый снег, температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем -3...-8 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-4 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...-7 градусов, днем -2...+3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, гололед, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем -2...+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, гололед, на дорогах местами гололедица, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -1...+7 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +6...+11 градусов.

Новости по теме:

Тэги: прогноз погоды
Реклама

Читайте в разделе