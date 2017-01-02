В Краматорске с топором напали на патрульного, который вмешался в драку Полицейский был не на службе.

В воскресенье, 1 января, в Краматорске во время уличной драки пострадал патрульный.

Об этом сообщается на сайте управления полиции Донецкой области.

Отмечается, что патрульный, находясь не на службе, стал свидетелем уличной драки и вмешался, чтобы помочь мужчине, которого били четверо неизвестных.

"В результате прекращения правонарушения полицейский был травмирован - один из мужчин ударил его топором по голове. После этого агрессивные нападавшие пытались скрыться с места полиции на автомобиле. Пострадавшего заметил наряд патрульной полиции, проезжавший по маршруту, вызвал "карету" скорой помощи и начал преследовать нарушителей. В результате машина беглецов была блокирована и остановлена уже в другой части города", - говорится в сообщении.

Патрульный и еще один пострадавший местный житель доставлены в травматологическое отделение. Врачи диагностировали у патрульного открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом черепа, и у второго пострадавшего - рубленую рану щеки, закрытую черепно-мозговую травму.

Все участники драки задержаны и доставлены в Краматорский отдел полиции. Открыто уголовное производство по ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в селе Донское Донецкой области военнослужащий ВСУ получил смертельные телесные повреждения в драке, еще двое гражданских лиц были травмированы.