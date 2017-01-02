В Донецкой области в результате бытового конфликта погиб военный В парке села Донское произошла драка.

Фото: dn.npu.gov.ua

В селе Донское Донецкой области в результате бытового конфликта между группой мужчин военнослужащий ВСУ получил смертельные телесные повреждения, еще двое гражданских лиц были травмированы.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Около 1:00 в Волновахский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что в селе Донское умер 34-летний мужчина, житель Херсона. Еще двое жителей Волновахского района 30 и 22 лет госпитализированы.

Предварительно установлено, что в парке села Донское произошла драка.

"Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение", - прокомментировал произошедшее глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В настоящее время все участники конфликта установлены. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство).

Напомним, за сутки в зоне АТО на Донбассе зафиксированы 38 обстрелов со стороны боевиков, в результате трое украинских военнослужащих получили ранения.