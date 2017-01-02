В прифронтовом Новолуганском восстанавливают работу отделения полиции В поселке проживают более 3 тыс. местных жителей и 709 переселенцев.

Фото: dn.npu.gov.ua

В населенном пункте Новолуганское (район Светлодарской дуги), который в конце декабря перешел под контроль Вооруженных сил Украины, восстанавливают работу отделения полиции.

Об этом сообщил руководитель областного управления Нацполиции Вячеслав Аброськин в Фейсбуке.

"Сегодня в Новолуганском Бахмутского района восстанавливаем работу отделения полиции. В самом поселке постоянно проживают 3330 местных жителей и 709 переселенцев. Работает школа, детский сад и амбулатория", - написал он.

Напомним, украинские военные взяли под контроль поселок Новолуганское 23 декабря 2016 года. До этого, по данным штаба АТО, боевики трижды пытались атаковать позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги, но, получив отпор, отступили.