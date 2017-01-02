Мужчина, в которого стрелял Пашинский, рассказал свою версию произошедшего Пострадавший настаивает, что нардеп не делал предупредительного выстрела.

Фото: ru.tsn.ua

Мужчина, в которого стрелял Сергей Пашинский, рассказал свою версию произошедшего 31 декабря под Киевом - по его словам нардеп применил огнестрельное оружие не по правилам.

Об этом он рассказал в сюжете ТСН.

Пострадавший назвался Вячеславом Химикусом и рассказал свою версию произошедшего. В частности, он заявил, что нардеп не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь и лишь "благодаря счастливому стечению обстоятельств" пуля попала жертве в ногу.

Химикус рассказал, что шел из соседнего села, куда ходил поздравить с наступающим новым годом свою мать. Поскольку немного выпили, то машину он оставил дома, а на узком участке дорога наткнулся на бус, который заглох.

Водитель попросил его помочь вытолкать бус с проезжей части на обочину и тот согласился.

"Останавливается "Мерс", опускается окно: вы, уроды, хоть бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышь, иди на **й, если есть мужчины - пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была - я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей... Вот и все", - рассказал Химикус.

Он настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и не приближался к нему. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение.

Напомним, депутат Рады Сергей Пашинский ("Народный фронт") накануне Нового года попал в драку, которая завершилась тем, что он прострелил ногу напавшему на него 38-летнему мужчине.

Пашинскому 50 лет. Он является народным депутатом с 2006 года. Возглавляет комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады.