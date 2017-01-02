Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Государство боли
Государство боли
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Мужчина, в которого стрелял Пашинский, рассказал свою версию произошедшего

Пострадавший настаивает, что нардеп не делал предупредительного выстрела.

Мужчина, в которого стрелял Пашинский, рассказал свою версию произошедшего
Фото: ru.tsn.ua

Мужчина, в которого стрелял Сергей Пашинский, рассказал свою версию произошедшего 31 декабря под Киевом - по его словам нардеп применил огнестрельное оружие не по правилам.

Об этом он рассказал в сюжете ТСН.

Пострадавший назвался Вячеславом Химикусом и рассказал свою версию произошедшего. В частности, он заявил, что нардеп не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь и лишь "благодаря счастливому стечению обстоятельств" пуля попала жертве в ногу.

Химикус рассказал, что шел из соседнего села, куда ходил поздравить с наступающим новым годом свою мать. Поскольку немного выпили, то машину он оставил дома, а на узком участке дорога наткнулся на бус, который заглох.

Водитель попросил его помочь вытолкать бус с проезжей части на обочину и тот согласился.

"Останавливается "Мерс", опускается окно: вы, уроды, хоть бы лампы включили, что это такое? Говорю: слышь, иди на **й, если есть мужчины - пусть выйдут, поговорим. И толкаем. Стоит этот с пистолетом: всем стоять, лежать! У меня в руке бутылка была - я его сразу и навернул. Я уже насмотрелся на востоке таких гусей... Вот и все", - рассказал Химикус.

Он настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда ему еще никто не угрожал и не приближался к нему. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение.

Напомним, депутат Рады Сергей Пашинский ("Народный фронт") накануне Нового года попал в драку, которая завершилась тем, что он прострелил ногу напавшему на него 38-летнему мужчине.

Пашинскому 50 лет. Он является народным депутатом с 2006 года. Возглавляет комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады.

Новости по теме:

Тэги: стрельба, Сергей Пашинский
Реклама

Читайте в разделе