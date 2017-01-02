За сутки боевики 38 раз обстреляли силы АТО на Донбассе
Обстрелы зафиксированы на всех направлениях.
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксированы 38 обстрелов со стороны боевиков, в результате трое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.
На Мариупольском направлении из 120-мм минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. Из 82-мм минометов они вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке и Новотроицкому.
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На Донецком направлении из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.
На Луганском направлении боевики обстреляли позиции военных из гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия - у Сизого.
Напомним, что в субботу боевики 44 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, при этом был ранен один боец.