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За сутки боевики 38 раз обстреляли силы АТО на Донбассе

Обстрелы зафиксированы на всех направлениях.

За сутки боевики 38 раз обстреляли силы АТО на Донбассе
Фото: Макс Левін

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксированы 38 обстрелов со стороны боевиков, в результате трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из 120-мм минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. Из 82-мм минометов они вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке и Новотроицкому.

На Донецком направлении из тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На Луганском направлении боевики обстреляли позиции военных из гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия - у Сизого.

Напомним, что в субботу боевики 44 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, при этом был ранен один боец.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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