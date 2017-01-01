Трое военных ранены в результате обстрелов на Новый год С полуночи штаб зафиксировал 22 обстрела.

В воскресенье, 1 января, трое военных получили ранения на Донбассе в результате обстрелов. Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.

С полуночи до 18:00 было зафиксировано 22 случая нарушения режима тишины, большинство из них - на мариупольском направлении.

Из 82 мм минометов боевики вели огонь по Широкино и Водяному, из гранатометов и стрелкового оружия - по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке, Новотроицкому. Эти же виды вооружения применялись на донецком направлении: в Луганском, Авдеевке, Троицком и Зайцево.

На луганском из гранатометов стреляли вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия - у Сизого.

Напомним, что в субботу боевики 44 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, при этом был ранен один боец.