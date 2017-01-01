В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры (обновлено) Такие мероприятия уже стали традиционными и проходят ежегодно 1 января. Олександр Рудоманов , Журналист

Фото: Александр Рудоманов

В Киеве в воскресенье вечером около 18:10 началось факельное шествие в честь 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. По оценкам корреспондента LB.ua, в акции приняли участие не меньше 1500 человек.

Маршрут шествия: Владимирская улица - спуск по бульвару Шевченко - Крещатик - Майдан Независимости.

Обновление. Около 19:00 люди начали понемногу расходиться. При этом часть участников шествия остались проводить небольшой митинг, еще одна группа националистов перекрыла Крещатик.

Такие мероприятия уже стали традиционными и проходят ежегодно 1 января, в день рождения проводника Организации украинских националистов (2014, 2015, 2016).

Бандера был одним из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) в 1930-1940-е годы. Под контролем ОУН действовала Украинская повстанческая армия, в годы Второй Мировой войны сражавшаяся против советских и немецких войск. Бандера, арестованный немецкими властями в 1941 году, после окончания войны оказался в Западной Германии, где в 1959 году был убит агентом КГБ.

В 2010 году указом президента Виктора Ющенко Бандере было присвоено звание Героя Украины. После смены власти и прихода Виктора Януковича суды отменили это решение на основании того, что Бандера не был гражданином Украины.

В 2016 году в Киеве появился проспект Степана Бандеры.