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В "Борисполе" задержан гражданин России из списка Интерпола

35-летний россиянин подозревается в терроризме.

В "Борисполе" задержан гражданин России из списка Интерпола
Фото: dpsu.gov.ua

Вечером 31 декабря в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса "Стамбул - Киев", украинские пограничники задержали гражданина России, который находился в международном розыске.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"35-летний гражданин Российской Федерации с мая 2014 разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке. Задержанный передан в установленном порядке подразделению Национальной полиции, проводятся мероприятия согласно действующему законодательству Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце ноября в "Борисполе" был задержан экс-глава российского банка "Траст", находящийся в розыске Интерпола. Суд отпустил его в связи с тем, что данные кипрского паспорта не совпадали с номером, указанным в розыскной карточке Интерпола.

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Тэги: Россия, Интерпол, аэропорт Борисполь
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