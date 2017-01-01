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В понедельник в Киеве до +1 градуса

Ожидается ясная погода без осадков.

В понедельник в Киеве до +1 градуса
Фото: Макс Требухов

2 января в Киеве ожидается ясная погода без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1 градус.

Об этом говорится в прогнозе Гидрометеорологического центра.

На западе Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем +2...-3 градуса. В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -9...-14 градусов, днем 0...-5 градусов.

На севере Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре Украины ясно, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке Украины ясно, местами небольшие осадки, местами туман, слабый гололед, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины ясно, без осадков, местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем -2...+4 градуса.

В Крыму ясно, без осадков, местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем +2...+7 градусов.

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Тэги: прогноз погоды
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