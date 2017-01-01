100 тысяч человек встретили Новый год на Софийской площади в Киеве Новогодние концерты продолжатся 1 и 2 января.

Фото: Макс Требухов

Новый год на Софийской площади, где установлена главная елка Украины, встретили более 100 тысяч человек, сообщила в воскресенье пресс-служба КГГА со ссылкой на подсчеты организаторов.

В рамках празднования на площади состоялась концертная программа с выступлением Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра, звезд украинской музыки, шоу-группы Prime, квартета теноров от капеллы Ревуцкого.

Празднование прошло спокойно. Семь человек обратились за помощью к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, четверых из них отвезли в больницу.

1 января и 2 января на Софийской площади с 17:00 до 21:00 состоится сборный концерт исполнителей и хореографических коллективов с участием Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины.

Напомним, что в прошлом году Новый год на Софийской площади встречали 70 тысяч человек.