Три человека погибли от угарного газа в райцентре Херсонской области Погибшим было 57, 50 и 43 года.

Фото: wikimapia.org

В субботу, 31 декабря, в поселке Великая Лепетиха (Херсонская область) в одном из жилых домов были найдены мертвыми трое мужчин. Об этом сообщается на сайте регионального управления ГосЧС.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Погибшим было 57, 50 и 43 года.

Пожара в доме не было. Обстоятельства гибели людей устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, 21 декабря трое военных задохнулись угарным газом в Красногоровке (Донецкая область).