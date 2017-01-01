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Три человека погибли от угарного газа в райцентре Херсонской области

Погибшим было 57, 50 и 43 года.

Три человека погибли от угарного газа в райцентре Херсонской области
Фото: wikimapia.org

В субботу, 31 декабря, в поселке Великая Лепетиха (Херсонская область) в одном из жилых домов были найдены мертвыми трое мужчин. Об этом сообщается на сайте регионального управления ГосЧС.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Погибшим было 57, 50 и 43 года.

Пожара в доме не было. Обстоятельства гибели людей устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, 21 декабря трое военных задохнулись угарным газом в Красногоровке (Донецкая область).

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Тэги: угарный газ, Херсонская область
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