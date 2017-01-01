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Пашинский прострелил ногу человеку, который напал на него на дороге

Депутат в драке получил бутылкой по голове.

Пашинский прострелил ногу человеку, который напал на него на дороге
Сергей Пашинский
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Сергей Пашинский ("Народный фронт") попал в драку накануне Нового года, которая завершилась тем, что он прострелил ногу напавшему на него 38-летнему мужчине.

Об этом он сообщил в своем фейсбуке. Кроме того, сообщение об инциденте есть на сайте полиции.

"В одном из сел Васильковского района автомобиль нардепа свернула на неосвещенную часть дороги, посреди которой был оставлен микроавтобус без габаритных огней, и водитель едва смог избежать столкновения. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. На замечания и просьбы переставить машину, один из двух неизвестных мужчин в состоянии алкогольного опьянения начал двигаться со стеклянной бутылкой и угрозами убийства. Нардеп из собственного оружия сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило хулигана - он бутылкой ударил по голове и сбил с ног депутата. Уже лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему", - заявили в полиции.

Пашинский с женой перевязали рану и вызвали скорую помощь и наряд полиции.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Напомним, Пашинскому 50 лет. Он является народным депутатом с 2006 года. Возглавляет комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады.

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Тэги: драка, стрельба, Сергей Пашинский
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