Порошенко поручил поднять доплаты военным за службу на передовой На первой линии - до 6000 грн, на второй - до 2400 грн.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поручил повысить доплаты военным за службу на передовой.

Об этом он сказал во время своего посещения Мариуполя.

"Сегодня я поручил министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, которые находятся на первой линии, линии столкновения, до 6000 гривен. Тем военнослужащим, которые находятся на второй линии, - до 2400 гривен", - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что военные в АТО постоянно рискуют своими жизнями, напомнив попытку прорыва боевиков на Светлодарской дуге.

"Даже сейчас, когда мы были в Широкино, за несколько десятков минут перед этим в 4-х километрах был артиллерийский обстрел и попытка штурмовых действий", - заявил Президент.