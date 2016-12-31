Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Государство боли
Государство боли
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
ГлавнаяОбществоВойна

Порошенко поручил поднять доплаты военным за службу на передовой

На первой линии - до 6000 грн, на второй - до 2400 грн.

Порошенко поручил поднять доплаты военным за службу на передовой
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поручил повысить доплаты военным за службу на передовой.

Об этом он сказал во время своего посещения Мариуполя.

"Сегодня я поручил министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, которые находятся на первой линии, линии столкновения, до 6000 гривен. Тем военнослужащим, которые находятся на второй линии, - до 2400 гривен", - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что военные в АТО постоянно рискуют своими жизнями, напомнив попытку прорыва боевиков на Светлодарской дуге.

"Даже сейчас, когда мы были в Широкино, за несколько десятков минут перед этим в 4-х километрах был артиллерийский обстрел и попытка штурмовых действий", - заявил Президент.

Новости по теме:

Тэги: Петр Порошенко, боевые действия на востоке Украины
Реклама

Читайте в разделе