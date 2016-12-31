Порошенко с американскими сенаторами приехал в район Широкино Вся военная верхушка Украины собралась в одном месте возле линии фронта.

Президент Петр Порошенко приехал с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар, послом Мари Йованович, главой СНБО Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком и начальником Генштаба Виктором Муженко приехал в район Широкино.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Фото: facebook.com/petroporoshenko Порошенко наградил Маккейна украинским оружием

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Пресс-служба Порошенко уточнила, что Порошенко и сенаторы пообщались с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Президент также провел совещание и принял доклад начальника штаба о ситуации в районе проведения АТО, в том числе в секторе "М".

Напомним, что накануне Порошенко вручил Маккейну орден Свободы (высшая награда Украины для иностранных граждан), Грэму - орден Ярослава Мудрого.