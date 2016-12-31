Десятки украинских туристов застряли в транзитной зоне аэропорта в ОАЭ Официальная версия отмены рейсов – туман.

Фото: facebook.com/maryna.lukianova.5

Около ста украинских туристов застряли в транзитной зоне аэропорта Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратов и третьи сутки не могут вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia, сообщает департамент консульской службы МИД Украины.

Украинские туристы, которые отдыхали в Шри-Ланке, сначала 11 часов провели в аэропорту Коломбо, а осуществить пересадку в Шардже не удается до сих пор.

"Выйти мы не можем из-за отсутствия визы. Билетов на другие рейсы нет. Наши паспорта забрали для оформления посадочных билетов, но пока не вернули. Официальная версия отмены рейсов – туман. Хотя мы прилетели из Коломбо, небо было чистым. Другие самолеты взлетают, но рейсы на Киев держат в неведении третьи сутки. Туроператор Join UP знал о проблеме, но выпихнул нас в аэропорт, чтобы не решать вопрос. Посольство говорит, что это проблемы авиакомпании и они помочь не могут. Люди в отчаянии", – рассказала одна из пассажирок рейса в комментарии "Сегодня".

"Украинцы все еще находятся в международном аэропорту Шарджа. Объяснения авиакомпании Air Arabia причин задержки рейса в Киев - противоречивы. Консульство Украины направило повторный запрос Air Arabia с требованием разъяснить причины задержки рейса. Консул снова выехал в аэропорт Шарджи с целью урегулирования ситуации", - говорится в фейсбуке консульского департамента.

Тур был организован оператором Join Up.