Глава МИД Австрии приедет на Донбасс 3-4 января С 1 января Австрия станет председателем в ОБСЕ.

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Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц 3-4 января посетит Донбасс, в частности районы возле Мариуполя, пишет "Немецкая волна" со ссылкой на сообщение ведомства.

С 1 января Австрия станет председателем в ОБСЕ, и Курц хочет лично посмотреть на последствия конфликта, который ему предстоит решать.

Накануне заместитель министра иностранных дел, руководитель аппарата Вадим Пристайко в интервью "Укринформу" заявил, что Курц намерен доехать до линии разграничения. "Он хочет, и мы это поддерживаем, приехать и своими глазами посмотреть, что происходит на востоке. Из соображений безопасности мы не будем раскрывать его маршрут", - заявил дипломат.

Вена, который сменит Берлин во главе ОБСЕ в 2017 году, ставит перед собой три амбициозные цели: деэскалацию имеющихся конфликтов, восстановление межгосударственной доверия и борьбу с радикализацией, которая представляет угрозу многим государствам.

Напомним, что ранее Курц обещал, что во время своего председательства в ОБСЕ в 2017 году Австрия будет прилагать усилия для смягчения санкций Евросоюза против России. Глава МИД Австрии отмечал необходимость изменения тенденции в отношениях с Россией и ухода от мышления в категориях "холодной войны". Вместо этого, по мнению Курца, в ответ "на каждое положительное изменение на местах" следует "пошагово смягчать санкции".