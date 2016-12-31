1 января в Киеве будет около 0 градусов Осадки не ожидаются, на дорогах местами гололедица.

Фото: пресс-служба президента

1 января в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем около 0.

Об этом сказано в прогнозе Гидрометеорологического центра Украины.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-10 градусов, днем -1...-5 градусов. В Карпатах без осадков, на дорогах местами гололедица, температура воздуха ночью -10...-15 градусов, днем +2...-3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем +2...+3 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-10 градусов, в Днепропетровской области днем до -13 градусов, днем +3...+4 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-15 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, в Запорожской и Херсонской областях до -13 градусов, днем +2...-4 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем +2...-3 градуса