Один боец был ранен в пятницу на Донбассе
Это произошло в районе населенного пункта Новоалекснадровка возле Попасной.
Один украинский военный был ранен в пятницу, 30 декабря, в ходе боевых действий на Донбассе.
Об этом на ежедневном брифинге рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один наш боец получил ранение. Это произошло в районе населенного пункта Новоалександровка", - заявил он.
За сутки боевики 48 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.