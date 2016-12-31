Один боец был ранен в пятницу на Донбассе Это произошло в районе населенного пункта Новоалекснадровка возле Попасной.

Фото: uacrisis.org

Один украинский военный был ранен в пятницу, 30 декабря, в ходе боевых действий на Донбассе.

Об этом на ежедневном брифинге рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один наш боец получил ранение. Это произошло в районе населенного пункта Новоалександровка", - заявил он.

За сутки боевики 48 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Напомним, в четверг на Донбассе были ранены трое военных.