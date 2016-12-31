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На станции метро "Лукьяновская" в Киеве пассажирка бросилась под поезд

"Жива, отправлена в больницу".

На станции метро "Лукьяновская" в Киеве пассажирка бросилась под поезд
Фото: metro.kiev.ua

В субботу, 31 декабря, на станции метро "Лукьяновская" в Киеве пассажирка бросилась под поезд.

Об этом говорится в твиттере столичного метрополитена.

"Зеленая ветка. На "Лукьяновке" пассажирка бросилась под поезд. Жива, отправлена в больницу. Уже работаем в обычном режиме", - заявили в метрополитене.

Напомним, 30 декабря на станции "Оболонь" мужчина средних лет упал под вагон поезда, а когда его достали, радостно кричал, что у него сегодня день рождения.

2 ноября на "Золотых воротах" мужчина бросился под поезд, но остался жив.

21 октября молодой мужчина бросился под поезд на станции "Берестейская". Спасти его не удалось.

15 октября на станции "Майдан Независимости" под поезд попал человек. Его забрала скорая помощь.

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Тэги: Киев, метрополитен
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