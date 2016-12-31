Пьяный полицейский въехал в мариупольскую елку На водителя составили админпротокол по ст.130.

Фото: dn.npu.gov.ua

Фото: dn.npu.gov.ua

30 декабря около 19:00 в Мариуполе пьяный полицейский на собственном Chevrlolet Aveo выехал на Театральную площадь под главную елку города, где отдыхали и взрослые и дети, и врезался в ограждение, пишет местное издание 0629.

Водителя, который пытался убежать, задержали полицейские, которые дежурили на площади. Прибывшие по вызову врачи скорой констатировали, что водитель находится в нетрезвом состоянии.

На сайте полиции подтверждается эта информация. "Автомобиль двигался со стороны проспекта Мира, водитель не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Наряд полиции Центрального отдела полиции Мариуполя задержал водителя и вызвал патрульных для документирования правонарушения. Им оказался старший лейтенант Управления защиты экономики в Донецкой области ДЗЭ Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Составлены административный протокол по ст.130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.