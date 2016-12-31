​Три человека погибли, двое в реанимации из-за ДТП в Волынской области Автомобиль врезался на скорости в дерево.

Ночью 31 декабря на автодороге "Львов-Радехов-Луцк" возле села Терешковцы Гороховского района легковой автомобиль Opel Vectra на скорости врезался в дерево. Вследствие ДТП три человека погибли, еще двое в реанимации, сообщается на сайте местной полиции.

За рулем находился 19-летний житель Иваничевского района. Он и двое пассажиров автомобиля - 18-летняя жительница Гороховского района и 28-летний житель Иваничевского района - погибли на месте. Еще два пассажира 20 и 22 лет госпитализированы в отделение реанимации районной больницы.

Как сообщает местное издание "Волынские новости", госпитализированные получили многочисленные ушибы, сотрясение мозга, есть подозрение на внутреннее кровоизлияние у одного из пострадавших.

ДТП произошло на неосветленном участке дороге, где не было разметки.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.