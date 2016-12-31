Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Государство боли
Государство боли
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

​Три человека погибли, двое в реанимации из-за ДТП в Волынской области

Автомобиль врезался на скорости в дерево.

​Три человека погибли, двое в реанимации из-за ДТП в Волынской области

Ночью 31 декабря на автодороге "Львов-Радехов-Луцк" возле села Терешковцы Гороховского района легковой автомобиль Opel Vectra на скорости врезался в дерево. Вследствие ДТП три человека погибли, еще двое в реанимации, сообщается на сайте местной полиции.

За рулем находился 19-летний житель Иваничевского района. Он и двое пассажиров автомобиля - 18-летняя жительница Гороховского района и 28-летний житель Иваничевского района - погибли на месте. Еще два пассажира 20 и 22 лет госпитализированы в отделение реанимации районной больницы.

Как сообщает местное издание "Волынские новости", госпитализированные получили многочисленные ушибы, сотрясение мозга, есть подозрение на внутреннее кровоизлияние у одного из пострадавших.

ДТП произошло на неосветленном участке дороге, где не было разметки.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Новости по теме:

Тэги: ДТП, Волынская область
Реклама

Читайте в разделе